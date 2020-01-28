HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika

HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret

6 saat önce

DİYARBAKIR'da HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti.

HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret, System.String[]

DİYARBAKIR'da HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti.

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 148 gündür oturma eylemi yapan 75 aileden bir grup, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti. Anne babalardan oluşan gruba, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da eşlik etti. İlk olarak Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Sitesi'nde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Semanur Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan grup, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştü. Grup, depremde yaralanları hastanelerde ziyaret edecek.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:05:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]