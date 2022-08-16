HDP il binası önündeki aileler bin 78 gündür evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika
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HDP il binası önündeki aileler bin 78 gündür evlatlarının yolunu gözlüyor

16.08.2022 20:24

HDP il binası önündeki aileler bin 78 gündür evlatlarının yolunu gözlüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 78'nci gününe girdi.

HDP il binası önündeki aileler bin 78 gündür evlatlarının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 78'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 78'nci gününe girdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden katılan Abdulkadir ve Zeliha Eslek çiftçi, 2016 yılında 15 yaşındayken halasının evine ders çalışmak için giden ve bir daha haber alınamayan evladı İsa Eslek'in terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü ileri sürdü. Eslek çiftçi, HDP'den oğlunun nasıl kaçırıldıysa tekrar getirilmesini istediğini söyledi. Anne Eslek, "Oğlum İsa için buraya katıldım. Oğlum 6 yıldır PKK tarafından alındı, şimdiye kadar hiçbir haber alamadık. Yaşıyor mu, onu da bilmiyoruz. Eğer bizi görüyor ve duyuyorsa bir haber versin. Teslim olup geri dönsün, burada perişanız. Şimdiye kadar 37 çocuğumuz döndü. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan ayrılmayacağız; inşallah çocuklarımız döner" dedi.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel HDP il binası önündeki aileler bin 78 gündür evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP il binası önündeki aileler bin 78 gündür evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika
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