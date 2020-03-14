HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika

HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

7 saat önce

- HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

- HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 194'üncü gününde Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinden gelen Hediye Küybet, kızı Fatma Küybet'in 2015 tarihinde Cizre Devlet Hastanesine muayeneye gitmek üzere evden ayrılıp ortadan kaybolduğunu, o günden bu yana hiçbir haber alamadıklarını belirterek evlat nöbetine katıldı.

"Başka çarem kalmadı, buraya geldim"

Kürtçe konuşan anne Hediye Küybet, kızı Fatma'nın ve arkadaşlarını da alıp dönmesini istediğini söyledi. Küybet, "İşkence yok, hiçbir sıkıntı yok. 6 yıldır kızım gitmiş hiçbir şekilde göremedim. Kızım sabah doktora gitti ondan sonra göremedim. Her yere sordum gene göremedim. HDP, kızımı kandırıp dağa götürdü. Başka çarem kalmadı, buraya geldim. Bu anneleri gördüm, ben de gidip kızımı isteyeyim dedim" dedi.

HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:27 Kaynak: İHA
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