Son Dakika Haberleri: Hdp İl Binasında Gözaltına Alınan Suriyeli Sınır Dışı Edildi

Hdp İl Binasında Gözaltına Alınan Suriyeli Sınır Dışı Edildi

48 dakika önce

– ŞANLIURFA'da, HDP İl Başkanlığı binasına geçtiğimiz Aralık ayında 'terör örgütü PKK propagandası yapıldığı' gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Suriye uyruklu Halid Müslüm, sınır dışı edildi.

Hdp İl Binasında Gözaltına Alınan Suriyeli Sınır Dışı Edildi, System.String[]
– ŞANLIURFA'da,  HDP İl Başkanlığı binasına geçtiğimiz Aralık ayında 'terör örgütü PKK propagandası yapıldığı' gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Suriye uyruklu Halid Müslüm, sınır dışı edildi.

HDP Şanlıurfa İl Başkanlığı binasına, açlık grevi sırasında terör örgütü lehine slogan atılması üzerine polis, geçtiğimiz 6 Aralık günü operasyon yaptı. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınanlar arasında bulunan Suriye uyruklu Halid Müslüm hakkında mahkeme, sınır dışı edilmesi yönünde karar verdi. Halid Müslüm, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilerek, Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetiminde bulunan Ayn-el Arap kentine gönderildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:30 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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