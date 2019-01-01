Son Dakika Haberleri: Hdp İl Binasında PKK Propagandasına 5 Gözaltı

Hdp İl Binasında PKK Propagandasına 5 Gözaltı

1 saat önce

Adana'da HDP İl Başkanlığı binasında PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Hdp İl Binasında PKK Propagandasına 5 Gözaltı, System.String[]
Adana'da HDP İl Başkanlığı binasında PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün şafak vakti operasyon başlattı. Polis operasyonda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin bölücü terör örgütü PKK'nın İmralı'daki terörist başı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecridin kaldırılmasını bahane ederek tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan Leyla Güven'e destek olmak için, HDP il binasında olduğu değerlendirilen bir odada terörist başı Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, yine sosyal medyada paylaşarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edildi. Zanlılar, gözaltına alındıktan sonra adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülerek sorguya alındı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Adana, PKK, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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