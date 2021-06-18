HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (5) - Son Dakika

EMNİYETTEKİ İFADESİNİ TEKRAR ETTİ
İzmir'de, HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren Onur Gencer, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısının savcılıktaki ifadesinde, "Emniyetteki ifademi tekrar ederim. Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur. Eylemi kendim planladım. Silahı kendim temin ettim. Amacım içimi soğutmaktı. Serbest bırakılmayı talep ediyorum'" dediği belirtildi.
Kaynak: DHA
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