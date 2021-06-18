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HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu - Son Dakika

HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu

18.06.2021 14:29

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na giren ve parti çalışanı öldüren saldırgan O.G. sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı. Saldırganın binaya girerken yanında taşıdığı çantasında bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli bir kişi, dün saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerde saldırganın, içeride bulunan parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

"BİR KİŞİYE ATEŞ ETTİM"

O.G.'nin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda ise polisle yaşamış olduğu diyalog kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., "Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor. Şüphelinin, polisle girdiği ilk diyalog sırasında sergilediği rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

"PKK'DAN NEFRET ETTİĞİM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen O.G.'nin (27), terör örgütü PKK'dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G.'nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYU SÜRDÜ

Öldürülen parti çalışanı Poyraz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini gece boyunca da sürdürdü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. O.G. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca saldırganı il binası önüne getiren taksi sürücüsünün de emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi.

ÇANTADAN BIÇAK VE PARA ÇIKTI

Öte yandan saldırıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Şüpheli Onur Gencer'in binanın bulunduğu yere taksiyle geldiği esnada elinde taşıdığı çanta içerisinde bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in silahlı saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabanca ile gerçekleştirdiği, şarjör içerisinde bulunan 10 mermiyi de bina içerisinde ateşlediği tespit edildi.

SİLAHLI POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

HDP binasında silahlı saldırı düzenleyen ve bir kişiyi öldüren O.G.'nin elinde silahla sosyal medyada paylaştığı pozlar dikkat çekerken, saldırganın bağlantılarının her yönüyle araştırıldığı öğrenildi. Emniyet, olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.

Saldırganın olay olan o paylaşımları:

HDP il binasını basıp Deniz Poyraz'ı öldüren saldırganın çantasından bıçak ve bir miktar para çıktı
HDP il binasını basıp Deniz Poyraz'ı öldüren saldırganın çantasından bıçak ve bir miktar para çıktı
HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu

Halkların Demokratik Partisi, Saldırı, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu - Son Dakika


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