Son Dakika Haberleri: HDP il binasının önünde eylem yapan aileler ve STK temsilcileri Türk bayrağı açtı
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HDP il binasının önünde eylem yapan aileler ve STK temsilcileri Türk bayrağı açtı

33 dakika önce

HDP il binasının önünde eylem yapan aileler ve STK temsilcileri Türk bayrağı açtı.

HDP il binasının önünde eylem yapan aileler ve STK temsilcileri Türk bayrağı açtı

HDP il binasının önünde eylem yapan aileler ve STK temsilcileri Türk bayrağı açtı

Halkların Demokratik Partisi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
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