HDP il binasının önünde eylem yapan aileler ve STK temsilcileri Türk bayrağı açtı
33 dakika önce
HDP il binasının önünde eylem yapan aileler ve STK temsilcileri Türk bayrağı açtı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
HDP il binasının önünde eylem yapan aileler ve STK temsilcileri Türk bayrağı açtı
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