Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki ailelerden, HDP'ye yapılan operasyona destek - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla aileler tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi devam ederken, aileler HDP'ye gerçekleştirilen operasyona destek verdi. Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın, "HDP'yi otele çevirmişler, teröristleri yatırıyorlar ve çocuklarımızı da dağa kaçırılıyorlar" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti sürerken, dün HDP il ve ilçe binalarına yapılan operasyona evlat nöbetindeki aileler destek verdi.

Sur ilçesinde 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, 417 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde eylemini sürdürüyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda oğlu Özkan Aydın'ın HDP il binasına getirilerek terör örgütü PKK'nın tuzağına düşürülüp dağa kaçırıldığını anlatan baba Süleyman Aydın, dün Diyarbakır'da HDP il binasına ve Yenişehir ilçe binasına yapılan operasyona destek verdiğini ve parti binalarından yatak, terör örgütü PKK'nın bayrak ile posterlerinin çıktığını söyledi. Söylemlerinde ne kadar haklı olduğunu dün yapılan operasyonla ortaya çıktığını anlatan baba Aydın, "Bilindiği üzere dün HDP'ye operasyon yapıldı. İyi operasyon yapıldı HDP'ye çünkü içeriden terör örgütü PKK'yı destekleyen birçok bez afişler bulundu. Biz daha öncede söylüyorduk ve dün yapılan operasyonda birçok materyal ve eşya bulundu. Ayrıca bizim çocukların kayıtları ve her şey buradan çıktı. İyiki de operasyon yapılmış" diye konuştu.

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZI HDP DAĞA GÖTÜRDÜ, SARAY GÖTÜRMEDİ"

Operasyon sırasında HDP il binası önünde açıklama yapan HDP'li vekil Hişyar Özsoy'a evlat nöbetindeki ailelere destek verilmesi konusunda çağrıda bulunduklarını belirten Aydın, "Bizim söylemlerimiz üzerine o yaptığı açıklamada, 'İçişleri Bakanlığı aileleri zorla getiriyor' iddiasında bulundu. Bu kesinlikle yalandır. Bütün aileler kendi iradeleriyle burada bulunuyorlar. İyiki de gelmişiz. Çünkü 19 evladımız güvenlik güçlerine teslim olarak ailesine kavuştu ve bu HDP artık buna tahammül etmiyor. HDP milletvekilleri bir söz bulamadıkları için bu kez İçişleri Bakanımıza laf söylüyorlar. Onlar burada kendi Kürt halkından kaçıyor ve kaçarken diyorlar ki 'Gidin sarayın kapısında oturun', bizim sarayın kapısında ne işimiz var, saray burasıdır HDP'dir HDP. Saray burasıdır bizim çocuklarımızı HDP dağa götürdü, saray götürmedi" şeklinde konuştu.

"HDP BURADA OLMAMIZA TAHAMMÜL ETMİYOR"

Evlat nöbeti tutan aileler olarak bölgeden asla ayrılmayacaklarını aktaran Aydın, "HDP'nin iç yüzünü de dün gördünüz. Birçok poster ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcal'ın posterleri buradan çıktı. O posterlerin ne işi var bir parti binasında ve birçok yatak ile ranza çıktı buradan. HDP'yi yani burayı otele çevirmişler, teröristleri yatırıyorlar ve çocuklarımızı da dağa kaçırılıyorlar. Allah razı olsun devletimizden iyi ki de baskın yapıldı. HDP'nin iç yüzünü çıkardılar ortaya ve HDP bizlerin burada olmamıza tahammül etmiyor. HDP'liler bizlere tahammül etmiyorsa biz kesinlikle buradan ayrılmayacağız. Çocuklarımızı nasıl dağa kaçırmışlarsa öylede getirecekler. Buradaki aileler hepsi kendi iradeleri ile buradadırlar ve kesinlikle eylemimizde de kararlıyız hiçbir yere gitmiyoruz. Hepimiz çocuklarımızı alıncaya kadar burada olacağız" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)