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HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi - Son Dakika

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi

11.06.2021 16:19
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi, System.String[]

HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin soruşturmada, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile Dilan Kılıç hakkında 11,5 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin soruşturmada, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile Dilan Kılıç hakkında 11,5 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Ocak'ta saat 22.50 sıralarında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine arama ve el koyma kararı alınarak 24 Ocak'ta HDP Esenyurt ilçe binasında arama yapıldığı belirtildi.

Parti binasındaki tüm oda ve müştemilatlarda yapılan aramada çok fazla sayıda örgütsel doküman, afiş, resim, tablo ve dijital materyale el koyulduğu bilgisine yer verilen iddianamede, bina içinde örgüt üyelerinin fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, burada partisel faaliyetin dışında örgütsel ideolojiyi benimsetme ve örgüt propagandası yapma faaliyetlerin yapıldığının anlaşıldığı belirtilerek, şüphelilerin ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerden Ercan Sağlam ifadesinde, 2009'dan beri siyasi çalışmalar içerisinde olduğunu, yaklaşık 1 yıldır HDP Esenyurt İlçe Teşkilatı'nda ilçe eş başkanı olarak görev yaptığını anlatarak, başkanlık makamında kullanmış olduğu masanın üzerindeki Abdullah Öcalan posterinin, göreve geldiğinde orada bulunduğunu, kim tarafından asıldığını bilmediğini, kendisinin de herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyledi.

Öcalan'ın yağlı boya resmini kimin yaptığını bilmediğini savunan Sağlam, "Göreve geldiğimizde vardı. Bu örgütsel dokümanları parti binasına ben getirmedim. Kimin getirdiğini de bilmiyorum. Gördüğüm anda da herhangi bir müdahale de etmedim. Müdahale etmeme gerekçem bunların çözüm sürecinden kaldığını düşünmem ve parti binasında tadilat yapacağımız ana kadar durmasıydı. Söz konusu odalarda örgütsel bir eğitim verilip verilmediği hususunda net şekilde böyle bir etkinliğin olmadığını söylemek isterim. Üzerime atılı örgüt üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

İddianamede şüphelinin beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, HDP Esenyurt ilçe binasında kullanılan elektrik hattının da kaçak olduğu kaydedildi.

Şüpheli Dilan Kılıç da ifadesinde, 1 yıldır HDP Esenyurt ilçe başkanlığında eş başkanlık yaptığını anlatarak, "Söz konusu bina 3 katlı olup, giriş katında çelik kapı ile kapalı gençlik meclisine ait bir oda bulunmaktadır. Ben bu odaya daha önce hiç girmedim. Bu oda sürekli kilitli tutulmaktadır. Sorumlusu gençlik meclisi üyeleridir. Gençlik meclisinin üye ve sorumlularının kim olduklarını bilmiyorum. Parti binasının birinci katında başkanlık odası, basın odası, genel ihtiyaçların giderildiği bir oda ve toplantı yapılan bir salon bulunmaktadır. Ben bu odalardan başkanlık odasını Ercan Sağlam ile birlikte ortak kullanmaktayız. Başkanlık odasında Abdullah Öcalan posterinin bulunduğu masa ana sorumlu Ercan Sağlam'a aittir." diye konuştu.

Parti binasına sadece yönetim toplantılarının yapıldığı günlerde gittiğini savunan Kılıç, aramalarda ele geçen dijitallerde örgütsel toplantı ve dokümanların kim tarafından ne amaçla düzenlendiğini bilmediğini iddia etti.

Şüpheliler Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 11,5 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, başsavcılık onayının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Halkların Demokratik Partisi, Hisarcık, Esenyurt, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi - Son Dakika


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