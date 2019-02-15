Son Dakika Haberleri: Hdp İlçe Eş Başkanına Terör Gözaltısı

Hdp İlçe Eş Başkanına Terör Gözaltısı

19 dakika önce

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı.

Hdp İlçe Eş Başkanına Terör Gözaltısı, System.String[]
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:06 Kaynak: İHA

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