Hdp İlçe Eş Başkanına Terör Gözaltısı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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