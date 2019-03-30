Son Dakika Haberleri: Hdp ile Yol Alanların Peşinden Gitmeyin"

Hdp ile Yol Alanların Peşinden Gitmeyin"

19 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Zillet İttifakı'nın niyetini anlayamamış ve yalanlarına inanmış olan kardeşlerim, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte yol alanların peşinden gitmeyin.

Hdp ile Yol Alanların Peşinden Gitmeyin
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Zillet İttifakı'nın niyetini anlayamamış ve yalanlarına inanmış olan kardeşlerim, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte yol alanların peşinden gitmeyin." dedi.

Depboylu, Aydın'ın Köşk ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılımıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı'nın taçlandırılacağı bir seçimin tarihi olduğunu ifade etti.

"31 Mart'tan sonraki hedef 2023, yani Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve lider bir Türkiye'dir." diyen Depboylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zillet İttifakı'nın niyetini anlayamamış ve bunların yalanlarına inanmış olan kardeşlerime, ' CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir' deyip onun anısına hala bu partinin peşinden giden, milletine vatanına, bağlı kardeşlerime, yanılıp da birilerinin ipleriyle hareket edenlerin peşine takılıp giden kardeşlerime sesleniyorum. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte yol alanların peşinden gitmeyin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:40 Kaynak: AA

MHP, PKK, Halkların Demokratik Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor Bilecik'te Saadet Partisi'nin Adayının Mitingini Sadece 1 Kişi Dinledi Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 16:59:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp ile Yol Alanların Peşinden Gitmeyin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]