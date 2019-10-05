Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

İki yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mesut Yıldırım için Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelerek eyleme katılan Menfiye Yıldırım, HDP aracılığıyla oğlunun kandırılıp, dağa kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun çalışmak için geldiği Diyarbakır'dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Yıldırım, "Televizyondan annelerin burada oturduğunu gördüm. Ben de gelmek istedim. Çocuğum 2 sene önce gitti. Buraya çalışmaya gelmişti, evimize ekmek getiriyordu. HDP il binasına kaç defa geldim. Hiçbir sonuç alamadım. Dağa çıktığını öğrendim. Babası da hasta. Çocuğumun getirilmesini istiyorum. Çocuğumu özlüyorum. Oğlum gel seni çok özledik, seni bekliyoruz." diye konuştu.

"HDP, insanları kandırmayı bıraksın"

HDP'nin çocukları kandırarak dağa göndermekten vazgeçmesini isteyen anne Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kim istemez ki oğlu gelsin. Oğlumun gelmesini istiyorum. Onları kandırıp, götürüyorlar. Bu gençleri öldürtüyorlar, ölmelerini istemiyoruz. Eve gelmelerini istiyoruz. Pişman olup dönseler cezada yemeyecekler. Oğlumun teslim olmasını istiyorum. HDP, insanları kandırmayı bıraksın. İnsanları kandırıp, dağa göndermesinler. Gençlerimize yazıktır. Gönderildikleri yol, ölüm yoludur, Allah yolu değil. Çocuklarımızı HDP götürüyor, başka kim götürecek. Oğlum HDP binasına gelmiş, onu kandırıp, dağa götürmüşler. Kim götürmüşse oğlumu onlardan istiyorum."