İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4. Olağan Kongresi'nde "PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, örgütsel sloganlar atıldığı ve marşlar söylendiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerle ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi'ne ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika