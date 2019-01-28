Hdp İstanbul, Adana ve İzmir'de Aday Çıkarmayacak

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Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur

Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı

Konkordato Talep Eden Firma ve 3 Milyon Civciv İçin Adana Valiliği Devreye Girdi