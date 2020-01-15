HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırının ardından il başkanları basın açıklaması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırının ardından il başkanları basın açıklaması yaptı - Son Dakika Dünya

HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırının ardından il başkanları basın açıklaması yaptı

6 saat önce

HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırı sonrası il başkanları açıklama yaptı.

HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırı sonrası il başkanları açıklama yaptı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındıView on euronews

HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırının ardından il başkanları basın açıklaması yaptı

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:12 
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