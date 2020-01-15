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HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırının ardından il başkanları basın açıklaması yaptı
6 saat önce
HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırı sonrası il başkanları açıklama yaptı.
HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırı sonrası il başkanları açıklama yaptı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:12
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