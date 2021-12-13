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HDP İstanbul il kongresine soruşturma - 2 - Son Dakika

HDP İstanbul il kongresine soruşturma - 2

13.12.2021 12:41
HDP İstanbul il kongresine soruşturma - 2

HDP İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

HDP İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongre için polis emniyet tedbirleri almıştı. Saat 11.00 itibariyle başlayan kongrede katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşlarının söylendiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP İstanbul il kongresine soruşturma - 2 - Son Dakika


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