HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinden istifa etti - Son Dakika
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HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinden istifa etti

6 saat önce

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinden istifa etti

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinden istifa etti, System.String[]

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim." ifadelerini kullandı.


Şık, 1 Nisan günü ilgililere ilettiği istifa kararının bugün itibarıyla resmiyet kazandığını belirterek "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık, önümüz barış olsun." dedi.

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Halkların Demokratik Partisi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:52 


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