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HDP İstanbul Milletvekili Katırcıoğlu Açıklaması

25 dakika önce

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Meclis, tıpkı Türkiye toplumunun genel yapısı gibi konuşan ama konuştuğunu karşı tarafa geçiremeyen toplumsal doku haline gelmiştir.

HDP İstanbul Milletvekili Katırcıoğlu Açıklaması, System.String[]
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Meclis, tıpkı Türkiye toplumunun genel yapısı gibi konuşan ama konuştuğunu karşı tarafa geçiremeyen toplumsal doku haline gelmiştir." dedi.
Katırcıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Türkiye küçük Millet Meclisi (TkMM) Mayıs ayı buluşmalarına ilişkin ortak payda raporuna ait değerlendirmede bulundu.
TkMM'nin son çalışmasının "küresel siyasetin dili"ni kapsadığını ifade eden Katırcıoğlu, yapılan değerlendirmelerde üç temel sonucun ortaya çıktığını vurguladı. Katırcıoğlu, şöyle konuştu:
"Bu sonuçlardan ilki siyasetçilerin kullandıkları dil toplumsal ayrılıkları derinleştiriyor. İkincisi çatışma ve uzlaşma siyasetin doğasında var. Bugün dost, yarın hasım olunabiliyor. Ama toplumsal ayrılıkların onarımı daha zor. Son olarak da toplumsal şiddet eğiliminin altında eğitim sistemi ve basının önemli etkisi var. Bu üç sonuçla ilgili gözlemlerime göre, bizler Mecliste konuşuyoruz ama birbirimizi dinlemiyoruz. Kimin ne söylediğinden çok kimin nereye ait olduğu öne çıkmış durumda. Dolayısıyla da Meclis, tıpkı Türkiye toplumunun genel yapısı gibi konuşan ama konuştuğunu karşı tarafa geçiremeyen toplumsal doku haline gelmiştir. Bunun sebepleri siyasetçilerin büyük ölçüde kullandıkları dil ve yaklaşımların bunu yarattığı kanaatindeyim."
Katırcıoğlu, Türkiye toplumunun kuruluşundan bu yana çok fazla farklılığı içeren bir toplumsal dokuya sahip olduğunu söyledi.
Siyasetin, bu farklılıkları giderip ortak eylem planı üzerinde çalışacağına toplumu bölmeye yönelten bir etki ürettiğinin altını çizerek, "Tabii çatışma olacak, tabii farklı fikirleri ifade edeceğiz. Farklı fikir sahibi insanlar birbirlerine düşman değiller. Sadece rakiptirler. Birbirini düşman olarak görmek yanlıştır. Bu sonuçlar tıpkı TkMM'nin ortaya koyduğu çalışmadaki gibi ayrımcılık esası hiçbir toplum için kolay kolay aşılacak bir konu değildir. Bu aşabilecek bir dil kullanmamız lazımdır." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:45 Kaynak: AA
Politika
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