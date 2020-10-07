HDP İstanbul Milletvekili Kaya Açıklaması - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "HDP, Kobani olayları üzerinden bir operasyonla karşı karşıyadır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kobani olaylarına ilişkin, birkaç yıl önce Diyarbakır'da hakkında açılan davalarda ifade verdiğini söyledi.

Kaya, "Verdiğim ifadede de belirttiğim gibi 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini bildiğimiz bu olaylarda, hayatını kaybedenlerin en az dörtte üçünün HDP'li olmasına rağmen tek bir insanımızın ölümüyle ilgili soruşturma açılmış değil. Soruşturma açılan tek dosya, Yasin Börü ve arkadaşlarıyla ilgilidir. Bunun üzerinden bizlere saldırılmaya çalışılmaktadır." diye konuştu.

Azerbaycan- Ermenistan gerilimi kapsamında, iç kamuoyunda milli duyguların istismar edildiğini, ırkçılığın ve nefretin hamasetinin yapıldığını ileri süren Kaya, " Türkiye'nin şu anda 4 bin civarında savaşçı Selefi çeteyi, Suriye'den Azerbaycan'a transfer ettiği iddiaları dünya basınının gündeminde. Bunlar çok ciddi iddialar." dedi.

Azerbaycan halkını, özellikle Azeri kadınları bir tehlikenin beklediğini savunan Kaya, "Selefi, IŞİD'ci ve versiyonu olan bu çeteler, Şengal ve Rojava'da en az 7 bin Ezidi kadını, Musul ve başka köle pazarlarında cariye olarak sattılar. Bu kadınların 2 bin 900'ünden halen bilgi yok." ifadelerini kullandı.