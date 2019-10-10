Son Dakika Haberleri: HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu Açıklaması
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HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu Açıklaması

54 dakika önce

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Yargı paketinde bir dizi tedbirler var ama bu tedbirlerin içinde engellileri ilgilendiren temel sorunlar yok." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu Açıklaması, System.String[]

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Yargı paketinde bir dizi tedbirler var ama bu tedbirlerin içinde engellileri ilgilendiren temel sorunlar yok." dedi.

Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ve Irak'a ilişkin tezkereleri, "savaş tezkeresi" olarak nitelendirdi.

"Yargı reformu paketinin" Meclis gündeminde olduğunu anlatan Piroğlu, "Yargı paketinde bir dizi tedbirler var ama bu tedbirlerin içinde engellileri ilgilendiren temel sorunlar yok." ifadesini kullandı.

Engellilerin ciddi bir şekilde fiziksel ve cinsel saldırılar ile yüz yüze olduğunu vurgulayan Piroğlu, bu konularda açılmış bazı davalar ve yapılan yargılamalardan örnekler verdi.

"Yargı reformu paketi"ne ilişkin beklentilerine değinen Piroğlu, şunları söyledi:

"Yargı paketleri hazırlanırken cinsel ve fiziksel saldırıya karşı etkin tedbirlerin alınmasını, başta KHK'li engelliler olmak üzere engellilerin istihdam imkanlarının hızla çözülmesini, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun değiştirilerek engellilerin önündeki engelin kaldırılmasını, TCK değiştirilerek ayrımcılık maddesinin yeniden düzenlenmesini ve nefret suçunun ayrı bir madde olarak gündeme girmesini talep ediyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Musa Piroğlu, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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