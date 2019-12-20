HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu Açıklaması - Son Dakika
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HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu Açıklaması

6 saat önce

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Muhalif sanat, devlet var olduğundan bu yana hep baskı altına alınmıştır ve kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu Açıklaması, System.String[]

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Muhalif sanat, devlet var olduğundan bu yana hep baskı altına alınmıştır ve kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır." dedi.

Piroğlu, Meclis'te partisinden bir grup milletvekiliyle birlikte düzenlediği basın toplantısında Grup Yorum üyelerinin 190 gündür açlık grevinde olduğunu söyledi.

Grup Yorum üyelerinin taleplerini dile getiren Piroğlu, "Muhalif sanat, devlet var olduğundan bu yana hep baskı altına alınmıştır ve kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Muhalif sanatçılara yönelik baskıların" somut örneklerinin günümüzde ciddi şekilde yaşandığını öne süren Piroğlu, "Grup Yorum, bu ülkede direnişin, emeğin, ezilenlerin marşlarının dile getirildiği neredeyse bütün ülke insanlarının bir şekilde tanıdığı, kulak verdiği tarihsel bir oluşumdur. Hapishanelerde, direncin içinde oluşmuş ve bu direncin içinde kalmaya da devam etmiştir. AKP iktidarı son sürecinde Grup Yorum'un bütün konserlerini yasaklamış, İdil Kültür Merkezi defalarca basılmış ve üyeleri tutuklanmıştır. Bütün bu saldırıları protesto etmek isteyen Grup Yorum üyeleri 190 gündür açlık grevinde. Nedeni çok basit; yasal, kazanılmış haklarını kullanmak istiyorlar. Grup Yorum üyeleri de ölüm sınırına yaklaşmasına rağmen yasal hakları tanınmadığı için açlık grevini sürdürüyorlar." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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