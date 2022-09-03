Oya Ersoy'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Polisin Hakkını Arayan Kişilere Şiddet Uygulamasını Engellemek İçin Planınız Var Mı?" - Son Dakika
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Oya Ersoy'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Polisin Hakkını Arayan Kişilere Şiddet Uygulamasını Engellemek İçin Planınız Var Mı?"

03.09.2022 16:10
Oya Ersoy'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Polisin Hakkını Arayan Kişilere Şiddet Uygulamasını Engellemek İçin Planınız Var Mı?"

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İstanbul Kadıköy’de düzenlenen eyleme polis müdahalesi ve Bianet muhabirine yapılan tacizi TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Polis memurlarının hakkını arayan ve muhalefet eden kişilere şiddet uygulamasını engellemek için bir planınız bulunmakta mıdır? Taciz eden polis hakkında soruşturma başlatılmış mıdır” diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eyleme polis müdahalesi ve Bianet muhabirine yapılan tacizi TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Polis memurlarının hakkını arayan ve muhalefet eden kişilere şiddet uygulamasını engellemek için bir planınız bulunmakta mıdır? Taciz eden polis hakkında soruşturma başlatılmış mıdır" diye sordu.

Oya Ersoy, Kadıköy'de 1 Eylül Barış Günü eylemlerine polis müdahalesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"BİANET MUHABİRİ TUĞÇE YILMAZ SİVİL POLİS MEMURUNUN TACİZİNE UĞRAMIŞTIR"

Ersoy, önergede "İstanbul, Kadıköy'deki 1 Eylül Barış Günü eylemlerinde, eylem alanına yürümek isteyenler polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştır. Eylemi izlediği sırada Bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz, sivil polis memurunun tacizine uğramış ve mesleğini yapması engellenmiştir" dedi.

Ersoy, önergesinde Yılmaz'ın Bianet'e yaptığı "Görüntü almamızı engellemek için bizi itmeye başladılar, ama kadınları diğer tarafa doğru yönlendirmeye başlayınca biz de bu kez kadınları takibe başladık ve o esnada polis barikat kurdu. Eyleme gelen üç kadını da itmeye başladılar. Ben zaten kollarım yukarıda bir şekilde telefonumu kaldırarak görüntü almaya çalışıyordum... Sivil polis kasten, doğruca göğsümü sıktı. Bu kişinin adını bilmiyorum ama yanımda zaten muhabir arkadaşlarım da vardı. Diğer gazeteci arkadaşlarım da görüntü aldı. Taciz anının görüntüsü de var" açıklamasına da yer verdi.

Kadıköy'de engellenen eylemde kadınları ve LGBTİ'leri taciz ettiği gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan Hanifi Zengin'in HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Koray Türkay'ın kaburgalarına defalarca tekme atarak kırılmasına sebep olduğunu belirten Ersoy, diğer bir polisin ise tişörtünden yırtılan parça ile Türkay'ın boğazını sıktığı ifadesini kullandı.

"TACİZ EDEN POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ MIDIR?"

Ersoy, Oktay'a şu soruları yöneltti:

"Bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz'ı taciz eden polis hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Yılmaz'ı taciz eden polis görevden almayı düşünüyor musunuz? Koray Türkay'ın kaburgasının kırılmasına sebep olan Hanifi Zengin hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Hakkında eylem yapan kişileri taciz ettiği gerekçesi ile soruşturma başlatılan Hanifi Zengin'i görevden almayı düşünüyor musunuz?

Polis memurlarının hakkını arayan ve muhalefet eden kişilere şiddet uygulamasını engellemek için bir planınız bulunmakta mıdır? Eylemcilere şiddet uygulayan ve taciz eden polislerin görevlerine devam etmesinin bu tip şiddet olaylarını arttırdığını düşünüyor musunuz?"

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Kaynak: ANKA

fuat oktay, Oya Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oya Ersoy'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: 'Polisin Hakkını Arayan Kişilere Şiddet Uygulamasını Engellemek İçin Planınız Var Mı?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oya Ersoy'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Polisin Hakkını Arayan Kişilere Şiddet Uygulamasını Engellemek İçin Planınız Var Mı?" - Son Dakika
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