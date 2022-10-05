Hdp'li Ersoy, İranlı Amini İçin Meclis'te Saçını Kesti

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İran'da başörtüsü takmadığı için ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini için saçını kesti.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy bugün TBMM'de İran'da başörtüsünü takmadığı için ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Ersoy, toplantıda Amini için dünya çapında başlayan saç kesme protestolarına katılarak, kürsüde saçını kesti. Ersoy, şunları söyledi:

"Erkek egemen baskılara karşı nasıl yaşayacağımızı dikte eden rejimlere karşı kendi yaşamlarımızı birlikte savunacağız. Bugün Masha Amini için, 17 yaşında katledilen Nika için, Nadihan Akarsel için, evli olduğu hakim erkek tarafından katledilen İksen Tüzün için ve erkek devlet şiddetiyle katledilen tüm kadınlar için…. Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafından direnen kadınlar için kestiğimiz bu saçlarımızı yarın özgür günlerde hep birlikte savuracağımızı da biliyoruz. Başta kadınlar olmak üzere herkes emin olsun. İran'da, Türkiye'de ve her yerde eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Dünyanın dört bir tarafından haykırıyoruz: Kadın, yaşam, özgürlük. Jin, jiyan, azadi."