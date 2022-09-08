"Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in Kadınlara Yönelik Açıklamaları İçin Soruşturma Başlatıldı Mı?" - Son Dakika
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"Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in Kadınlara Yönelik Açıklamaları İçin Soruşturma Başlatıldı Mı?"

08.09.2022 19:00
"Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in Kadınlara Yönelik Açıklamaları İçin Soruşturma Başlatıldı Mı?"

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in “Salona bir giriyorum, hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, perişan. Niye böylesiniz” sözlerini TBMM’ye taşıdı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in sürekli kadınlara yönelik yapmış olduğu bu açıklamalara ilişkin hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır” diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in "Salona bir giriyorum, hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, perişan. Niye böylesiniz" sözlerini TBMM'ye taşıdı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in sürekli kadınlara yönelik yapmış olduğu bu açıklamalara ilişkin hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır" diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in Diyanet TV'deki programındaki, "Salona bir giriyorum, hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, perişan. Niye böylesiniz? Allah, camiye girerken örtün, düğün salonuna girerken açıl diye bir emir mi verdi? Babalar, abiler, kocalar; bu konuda eşlerimize, kızlarımıza telkinde bulunmamız, nasihat etmemiz, yönlendirmemiz gerekmiyor mu?" sözlerini Meclis gündemine taşıdı.

Ersoy soru önergesinde "Son yıllarda özellikle dinci-gerici tarikat ve cemaat temsilcilerinden Diyanet görevlilerine kadar çok sayıda kişi, kadınları ve giyim tarzlarını hadlerine düşmediği halde eleştirmişlerdir. Kadınların nasıl giyineceği, nasıl yaşayacağı hakkında ayrımcı ifadeler kullanılması, kadınların sosyal yaşamda eşit yurttaşlar olarak yaşamasını engellemekte ve kadınları hedef haline getirmektedir. Yapılan bu açıklamalar kadınları ve çocukları açık bir tehdit unsuru haline getirdiğinden yaşam hakkının engellenmesinin önüne geçmek için harekete geçilmelidir" diye belirtti.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları sordu:

" Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi kadınların yaşam tarzları ve giyimleri hakkında sıkça erkek egemen, cinsiyetçi, ayrımcı, kadınları ikinci sınıf yurttaş halinde tanımlayan ifadeleri dile getirmek midir? Halkın yarısı olan kadınların da vergileri ile birçok bakanlıktan daha yüksek bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı kadınların giyimi üzerinden erkeklere nasıl bir çağrı yapmaktadır? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kadınların giyimleri üzerinden erkeklere çağrıda bulunması kadına yönelik şiddeti özendirerek kadın cinayetlerinin artmasına neden olmayacak mıdır? Diyanet İşleri Başkanlığı, kuran kurslarında ve dinci -gerici tarikat yurtlarında çocuklara yönelik gerçekleşen cinsel istismarda neden herhangi bir açıklama yapmamıştır? Burhan İşliyen'in sürekli kadınlara yönelik yapmış olduğu bu açıklamalara ilişkin hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Burhan İşliyen'in Diyanet TV de yaptığı konuşma sonrasında RTÜK tarafından herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in Kadınlara Yönelik Açıklamaları İçin Soruşturma Başlatıldı Mı?' - Son Dakika

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