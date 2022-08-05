Oya Ersoy'dan Bakan Nebati'ye: "Yurttaşlara, 'Sabretmeleri' Önerisi Dışında Bilimsel Ekonomi Politikalarına Uygun Çözüm Önerisi Sunmayı Düşünüyor... - Son Dakika
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Oya Ersoy'dan Bakan Nebati'ye: "Yurttaşlara, 'Sabretmeleri' Önerisi Dışında Bilimsel Ekonomi Politikalarına Uygun Çözüm Önerisi Sunmayı Düşünüyor...

05.08.2022 12:09
Oya Ersoy'dan Bakan Nebati'ye: "Yurttaşlara, 'Sabretmeleri' Önerisi Dışında Bilimsel Ekonomi Politikalarına Uygun Çözüm Önerisi Sunmayı Düşünüyor...

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye, “Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak enflasyon artışı karşısında markete pazara çıkamayan yurttaşların sorunlarının çözümü için ‘sabretmeleri’ önerisi dışında bilimsel ekonomi politikalarına uygun reel çözüm önerisi sunmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak enflasyon artışı karşısında markete pazara çıkamayan yurttaşların sorunlarının çözümü için 'sabretmeleri' önerisi dışında bilimsel ekonomi politikalarına uygun reel çözüm önerisi sunmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, enflasyon ve artan gıda fiyatlarıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Ersoy, önergesinde şunları belirtti:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,37 artarken enflasyon yıllık bazda yüzde 79,6 olduğu yönündedir. Açıklanan enflasyon karşısında Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon verilerinde ise yıllık enflasyon yüzde 176,04 şeklindedir. Aradaki fark bir puan iki puan değil nerdeyse iki katıdır. Halkı kandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Sermaye ve yandaş inşaat şirketlerine aktarılan halkın vergisi halk için kullanılmalıdır.

"EMEKLİYE MEMURA VERİLEN ZAM ERİDİ"

Temmuz ayında emekli maaşı ve asgari ücrete yapılan zamların artan enflasyon karşısında eriyerek alım gücünde herhangi bir değişikliğin olmadığı temmuz ayı gıda fiyatlarından anlaşılmaktadır. Gıda fiyatlarında yaşanan enflasyon ile beraber ulaşım, iletişim, elektrik ve kiralarda yaşanan artışlar karşısında yurttaşlar bankalardan kredi çekerek yaşamını idame ettirmeye çalışmaktadır."

Ersoy'un Bakan Nebati'ye yönelttiği sorular şöyle:

"-Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olarak artan enflasyon karşısında artan gıda fiyatlarının durdurulması ve fiyat artışlarının halka yansıtılmayarak, çalışanların gelirlerinin korunması amacı ile herhangi bir ekonomi politikası söz konusu mudur?

-TÜİK'e göre temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,37 artmış, enflasyon yıllık bazda yüzde 79,6 arttığı yönündedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak açıklanan enflasyon oranının gerçekçi veriler ile hazırlandığını düşünüyor musunuz?

-Emekli maaşlarına ve asgari ücrete getirilen zamların oransal olarak enflasyon oranının altında kalması sonucu maaşlar da yeniden bir düzenlemeye gidilecek midir?

-Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak enflasyon artışı karşısında markete pazara çıkamayan yurttaşların sorunlarının çözümü için "sabretmeleri" önerisi dışında bilimsel ekonomi politikalarına uygun reel çözüm önerisi sunmayı düşünüyor musunuz?

-Artan gıda fiyatlarının durdurulması amacı ile çiftçilere 2022 yılında mazot, gübre, tohum desteği sağlanmış mıdır? Sağlanmışsa ne kadarlık bir destek verilmiştir?

-Dışa bağımlı ithal tahıl, yem ve gıda alınması sonucu gıda fiyatlarında son yirmi yılın en fazla artışı yaşanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ithalat odaklı ekonomik modelin terk edilerek yerli üretimin artırılması amacıyla uygulayacağı bir ekonomi stratejisi var mıdır?

-Et, süt, peynir, sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış birçok yurttaşın bu temel gıdalara erişimini engellemiştir. Bakanlığın fiyatların düşürülmesi için "gerçekçi" hangi çözüm önerileri vardır. Bu öneriler halkla paylaşılacak mıdır?"

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Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Oya Ersoy, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oya Ersoy'dan Bakan Nebati'ye: 'Yurttaşlara, 'Sabretmeleri' Önerisi Dışında Bilimsel Ekonomi Politikalarına Uygun Çözüm Önerisi Sunmayı Düşünüyor... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oya Ersoy'dan Bakan Nebati'ye: "Yurttaşlara, 'Sabretmeleri' Önerisi Dışında Bilimsel Ekonomi Politikalarına Uygun Çözüm Önerisi Sunmayı Düşünüyor... - Son Dakika
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