Oya Ersoy, İstanbul'da 2 Yaşındaki Bir Bebeğe Yönelik İstismarı Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İstanbul'da 2 yaşında bir bebeğin istismara maruz kalmasını ve istismarın haberini yapan Bianet muhabiri Evrim Kepenek'in tehdit edilmesini Meclis gündemine taşıdı. Ersoy, Adalet Bakan Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, "2 yaşındaki çocuğun uğradığı cinsel saldırının üstünü kapatmak için ailenin 'balkondan düştü' denilerek hastaneye götürülmesi konusunda herhangi bir açıklamanız olacak mı" diye sordu.

Oya Ersoy, İstanbul'da 2 yaşında bir bebeğin istismara maruz kalmasına ve istismarın haberini yapan Bianet muhabiri Evrim Kepenek'in tehdit edilmesine ilişkin, Bekir Bozdağ ve Derya Yanık'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

"ÇOCUĞUN 'BALKONDAN DÜŞME' ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GETİRİLDİĞİ BELİRTİLİRKEN ÖN OTOPSİ RAPORU 'ÇOCUĞA TECAVÜZ EDİLDİĞİ YÖNÜNDE KUVVETLİ BULGULAR' YER ALDIĞI YÖNÜNDE OLMUŞTUR"

Ersoy, önergede, "İstanbul Beylikdüzü'nde, 6 Eylül'de 'balkondan düştü' denilerek Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği yönündeki haberi, 8 Eylül tarihinde Bianet muhabiri Evrim Kepenek köşesinde kamuoyu ile paylaşmıştır. Bianet'in ulaştığı hastane raporlarından biri, 'çocuğun balkondan düşme' şikayetiyle hastaneye getirildiği belirtilirken ön otopsi raporunda 'çocuğa tecavüz edildiği yönünde kuvvetli bulgular' yer aldığı yönünde olmuştur. Yine basına yansıyan haberlerde, yaşamını yitiren çocuğun beş yaşında bir kardeşinin olduğu ve yaşanılan tüm süreçlere tanıklık ettiği yönündedir" dedi.

Ersoy, yaşanan istismar şüphesi üzerine haberi yapan gazeteci Evrim Kepenek'in çocuğun amcası olduğunu söyleyen biri tarafından "12 bin kişilik aileyiz, korkutmak gibi olmasın, haberi kaldırın" şeklinde tehdit edildiğini ve daha sonra tekrar arayarak "Yanlış anlaşılmasın, sizi tehdit etmiyorum" dediğini Kepenek'in sosyal medya hesaplarından duyurduğunu dile getirdi.

Ersoy, 'toplumun genel ahlakı' denilerek sarf edilen söylemlerin istismara maruz kalan çocuğu sustururken şiddet uygulayan kişiyi ise güçlendirdiğini ifade etti. Ersoy, çocukların cinsel istismardan korunmasını sağlayacak tüm yasal süreçlerin titizlikle hayat geçmesinin ve istismar faillerinin cezalandırılmasının, suçun tekrar işlenmesinin önüne geçecek ilk adımlardan biri olduğunu belirtti.

Ersoy, Bakan Bozdağ ve Bakan Yanık'a şu soruları yöneltti:

"Bakanlığın, 2 yaşındaki çocuğun uğradığı cinsel saldırının üstünü kapatmak için ailenin 'balkondan düştü' denilerek hastaneye götürülmesi konusunda herhangi bir açıklaması olacak mıdır? Aile üyeleri hakkında soruşturma devam etmekte midir?

Haberi yapan Bianet muhabiri Evrim Kepenek'i tehdit eden aile üyeleri hakkında açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır? Açılmamışsa hangi nedenle açılmamıştır?

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii imamı Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın 'çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık; atlet gibi elbiseler, mini etek, bacak açık, ondan sonra pedofili suçtur' açıklaması üzerine herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bu açıklama, çocuğa yönelik cinsel istismara teşvik değil midir?

2021-2022 yılında çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ceza mahkemelerinde görülen dava sayısı kaçtır? Kaçı beraat, kaçı ceza ile sonuçlanmıştır?

Bakanlığın çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarını kamuoyu ile paylaşmaması istismarın olmadığı gerçeğini ortadan kaldırmadığından, açıklanmaması çocuk istismarı vakalarını azaltmakta mıdır?

Açıklanmayan her dosya ve vaka çocuk istismarı gerçeğini ortadan kaldırmadığı için, olası istismarlarda alınacak önlemlerin gecikmesine neden olmayacak mıdır?"