HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Açıklaması

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2 Temmuz'da gerçekleşecek olan güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu