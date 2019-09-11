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HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Açıklaması

1 saat önce

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Alevilerin sorunlarına ilişkin yasa teklifi ve araştırma önergelerimiz kabul edilmiyor.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Açıklaması, System.String[]

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Alevilerin sorunlarına ilişkin yasa teklifi ve araştırma önergelerimiz kabul edilmiyor. Aleviler bu ülkenin asli unsurlarıdır. Eşit haklara sahip olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Özen, Muharrem ayının 12. günü nedeniyle TBMM Halklar İlişkiler Lokantası'nda aşure dağıttı. Özen, burada yaptığı konuşmada Alevilerin sorunlarına değindi.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon Alevinin yaşadığını, "Alevilerin hem insan hem de inanç olarak yok sayıldığını" savunan Özen, "Alevilerin sorunu siyasetle çözülecek bir sorundur. Siyasetin merkezi Meclistir. Meclis Alevilere gelince kör, sağır ve dilsiz oluyor. Alevilerin sorunlarına ilişkin yasa teklifi ve araştırma önergelerimiz kabul edilmiyor. Aleviler bu ülkenin asli unsurlarıdır. Eşit haklara sahip olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimse inancımızı, ibadet yerlerimizi yok sayamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Zeynel Özen, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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