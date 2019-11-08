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HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Açıklaması

6 saat önce

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Alevilere yönelik saldırı ve asimilasyon çalışmalarının artarak devam ettiğini öne sürdü.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Açıklaması, System.String[]

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Alevilere yönelik saldırı ve asimilasyon çalışmalarının artarak devam ettiğini öne sürdü.

Özen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, çeşitli şehirlerde Alevi vatandaşlara yönelik psikolojik baskı uygulandığını iddia etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Aşağısallıpınar köyüne 1913'ten beri cami yapılması girişimlerine köylülerin direndiğini ancak AK Parti iktidarında cami inşasının uygulamaya konulduğunu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören beldesinde, öğrencilerin namaz kılmadıkları gerekçesiyle notlarının düşürüldüğünü savunan Özen, "Alevilere yönelik saldırı ve asimilasyon çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor." dedi.

Şikayetlere rağmen sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını belirten Özen, söz konusu uygulamalara karşı 16 Kasım'da Küçükçekmece Galip Dede Dergahı önünde gerçekleştirecekleri buluşmaya katılım beklediklerini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi, Zeynel Özen, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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