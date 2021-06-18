HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi - Son Dakika

HDP İzmir İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyip binasına silahlı saldırı düzenleyip Deniz Poyraz'ı (38) öldüren Onur Gencer'in İzmir Adliyesine sevk edilmesinin ardından savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyleyen Gencer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EYLEMİ KENDİM PLANLADIM"

Gencer'in savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirten Gencer, "Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur. Eylemi kendim planladım. Silahı kendim temin ettim. Amacım içimi soğutmaktı" diye ifade verdi.

SERBEST KALMAK İSTEDİ

Katil zanlısı Gencer, savcılıkta verdiği ifadede serbest bakılmayı talep ettiğini söyledi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Onur Gencer, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANINDAKİ ÇANTADA BIÇAK VE PARA VARMIŞ

Öte yandan saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle giden Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.

Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.

Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na dün giren Onur Gencer, görevli Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Deniz Poyraz'ın cenazesi bugün Kadıfekale'de toprağa verilecek.