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HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya siyasilerden sert tepki - Son Dakika

HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya siyasilerden sert tepki

17.06.2021 19:39
HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya siyasilerden sert tepki, System.String[]

İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıda Deniz Poyraz isimli parti çalışanı hayatını kaybetti. Poyraz'ın vefatının ardından siyasi parti liderleri ve temsilcileri sosyal medya hesaplarından olayla ilgili paylaşımda bulundu.

HDP'nin Alsancak Mahallesi, Şair Eşref Bulvarı'ndaki 32 işyerinin bulunduğu iş merkezinin ikinci katında yer alan İl Başkanlığı'na bugün saat 11.05 sıralarında elinde silahla giren şahıs, rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada, annesinin yerine partide çay dağıtmaya geldiği öğrenilen Deniz Poyraz kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti.

SİYASİLERDEN KINAMA GELDİ

Olaydan sonra başta Twitter olmak üzere sosyal medyada çok sayıda kullanıcısı, saldırıya tepki gösterdi. Siyasi parti liderleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla, İzmir'de yaşanan acı olaya tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU: HALKIMIZ BU KEZ YUTMAZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetlediğini belirterek, "HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın!" dedi.

HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya siyasilerden sert tepki

BİNALİ YILDIRIM: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, "HDP İzmir il binasındaki saldırıyı kınıyorum. Böyle bir saldırının huzurun ve demokrasinin kalbi İzmir'imizde yaşanmasından büyük bir üzüntü duyuyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

ÖMER ÇELİK: PROVAKASYONLARA FIRSAT VERİLMEYECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olayla ilgili açıklamasında, "İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır" dedi.

HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya siyasilerden sert tepki

AKŞENER: AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıyı kınayarak, "Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar" dedi.

BABACAN: ŞİDDET İKLİMİ ÖNLENMELİ

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda katledilen Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mevcut siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükümetin sorumluluğundadır" açıklamasında bulundu.

DAVUTOĞLU: TEDBİR ALINMALI

Saldırıyı kınayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Öldürülen Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Şiddet kaybetmeye mahkûmdur. İktidar siyasete terör gölgesi düşmemesi için acilen tedbir almalıdır" dedi.

KARAMOLLAOĞLU: OLAY AYDINLATILMALI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "HDP İzmir il binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, yaşanan can kaybı nedeniyle başsağlığı diliyorum. Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı, faillere gerekli ceza verilmeli; başta siyasiler olmak üzere herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ: PROVAKASYONLARA GEÇİT VERMEYELİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Hukuk devletine ve devlet geleneğimize aykırı, hoşgörü kültürümüze uzak olan bu şiddet iklimine ve yapılan provokasyonlara asla geçit vermeyelim" dedi.

ÖZKOÇ: İZİN VERMEYECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Düşen iktidarlarını iç karışıklıkla kurtarmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz! Demokrasi kazanacak!" ifadelerini kullandı.

HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya siyasilerden sert tepki

Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya siyasilerden sert tepki - Son Dakika


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