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HDP İzmir İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika

HDP İzmir İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı

29.12.2021 18:22
HDP İzmir İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı

HDP İzmir İl Başkanlığı'na girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Onur Gencer, hakim karşısına çıktı.

HDP İzmir İl Başkanlığı'na girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Onur Gencer, hakim karşısına çıktı.

Sanık hakkında ilk olarak olay sırasında üzerinde yakalanan silah ve bıçakla ilgili açılan "ruhsatsız silah, bıçak bulundurma, satın alma veya taşıma" suçlamasıyla açılan dava görüldü.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutuklu sanık Onur Gencer salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığa ruhsatsız silah taşımanın suç olduğunu bilip bilmediğini sordu.

Sanık, silah taşımanın suç olduğunu bildiğini ve bilerek taşıdığını belirterek, "Tabancayı ve bıçağı bilerek taşıdım. Bıçağı olaydan yaklaşık 5-6 ay önce Kemeraltı'ndan aldım. Bulundurma ruhsatlı tabancayı da kanlı baskını gerçekleştirmek için aldım. Bıçağı olay günü yedek olarak yanımda bulundurdum. Olay yerine gelirken tabanca çantadaydı. Bıçak deri yeleğimin içerisindeydi. Olaydan sonra tabancayı polislere teslim ettim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının bu davanın ana davayla birleştirilmesi kararını vermesinin ardından HDP İzmir İl Başkanlığı saldırısı ve Deniz Poyraz'ın öldürülmesine yönelik davanın görülmesi için taraf avukatları salona davet edildi.

Müşteki avukatlarının itirazı üzerine davanın daha büyük bir salonda görülmesine karar verildi.

Salona giriş sırasında avukatlar, parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle güvenlik görevlileri arasında tartışmalar yaşandı.

Duruşmaya tutuklu sanık Onur Gencer, maktulün annesi Fehime Poyraz, babası Abdülillah Poyraz ve kardeşleri ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bazı CHP ve HDP milletvekilleri, partililer ve çok sayıda avukat katıldı.

Kimlik tespitleri sırasında sanığın kendilerine güldüğünü ve laf attığını iddia eden salondaki bazı kişilerin sanığa su şişesi attığı görüldü.

Jandarma ekipleri, tepkiler üzerine sanığı bir süre salondan çıkardı.

Duruşmada söz alan HDP ve ailenin avukatı Türkan Aslan Ağaç, Deniz Poyraz'ın öldürülmesinin örgütlü, planlı ve organize bir suç olduğunu savundu.

Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesini istediklerini bildiren Ağaç, "İddianamenin kabul edilmesini biz kabul etmiyoruz. Deliller hassasiyetle toplanmamış ve karartılmasına neden olunmuştur. Saldırının arka planı ortaya çıkarılmamıştır. Soruşturma yüzeysel yaklaşımlar nedeniyle derinleştirilememiştir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra avukatların talebi üzerine mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi. Bu sırada sanıkla salondakiler arasında arbede yaşanması üzerine sanık yeniden salon dışına çıkarıldı.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı, 24 Ocak'a erteledi.

Salondaki avukatlar ve maktul yakınları, karara tepki göstererek salonda slogan attı, güvenlik güçleri salon içinde tedbir aldı.

Öte yandan duruşma öncesi HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve CHP milletvekili Tanrıkulu, adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bazı CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı

Olay

İzmir'de bir iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Yakalanarak tutuklanan Gencer'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenmişti.

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Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Onur Gencer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP İzmir İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika


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