"HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırı" davasına devam edildi - Son Dakika
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"HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırı" davasına devam edildi

18.07.2022 21:16
"HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırı" davasına devam edildi

Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Gencer, öldürülen Deniz Poyraz'ın ailesi ile aralarında İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in de bulunduğu avukatlar katıldı.

HDP'li bazı milletvekilleri ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, duruşmayı izleyici bölümünden takip etti.

Duruşmada, müşteki avukatları sanığa sorular yöneltti.

Bir avukatın, "Sosyal medya hesaplarınızda uzun namlulu silahlarla fotoğraflarınız var, kimden aldınız?" sorusu üzerine Gencer, silahları çok sevdiğini ve bir arkadaşından aldığını, fotoğrafın da Membiç'te çekildiğini söyledi.

Bir avukatın, "Bulunduğunuz yer silahlı çatışmaların olduğu bir yer miydi?" sorusuna da Gencer, "Evet" yanıtını verdi.

Gencer, müşteki avukatların birçok sorusunu "Cevap yok" şeklinde yanıtladı.

Avukatların sorularının ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi.

Tanıklar dinlendi

Kemeraltı'nda av malzemeleri bayisi M.D, olaydan 15 gün önce sanığın elinde satın alma belgesiyle dükkanına geldiğini, pazarlık yaptıklarını ifade etti.

Sanığın 10 gün sonra silahı aldığını belirten M.D, "Satın alma belgesi olmasaydı kendisiyle konuşmazdım bile. Bize genelde can tehlikesi olan, suç işleyenler geliyor. Sektörümüz bu şekilde. Gencer bana, sıklıkla yürüyüşe gittiğini, köpekleri kovalamak için silah alacağını söyledi." dedi.

HDP binasının üst katındaki dil kursunun sahibi Ö.G. ise olay anında sesleri duyunca ışıkları kapattıklarını ifade etti.

Ö.G, haberlerde kurslarının isminin geçtiğini görünce, sanığın daha önce iş yerlerine gelerek kursa ön kayıt yaptırdığını tespit ettiklerini ve bunu polisle paylaştıklarını da aktardı.

Tanık G.Ö.A da sanığın okul arkadaşı olduğunu, kendisine saldırıdan bahsetmediğini ancak daha önce de HDP'lilere yönelik olumsuz ifadeler kullandığına şahit olduğunu söyledi.

Yargılama sonunda müşteki avukatları, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve diğer eksikliklerin tamamlanması için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmada gerginlikler yaşandı

Duruşma boyunca zaman zaman gerginlikler yaşandı ve duruşmaya ara verildi.

Bir tanığın dinlenilmesi sırasında müşteki avukatı, ayağa kalkarak, "Başkanım siz görmüyorsunuz ama sanık bizim tarafa doğru dönerek eliyle boğaz kesme işareti yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bir izleyici, sanığa şişe fırlatırken bazıları da sanığa yönelik küfürlü ifadeler kullandı. Gerginlik üzerine, duruşmaya ara verildi.

Davanın geçmişi

İzmir'de bir iş merkezinin ikinci katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, burada çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Gencer'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapsi istenmişti.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Onur Gencer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırı' davasına devam edildi - Son Dakika

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