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HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

24.01.2022 21:02
HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

HDP İzmir İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Onur Gencer'in yargılanmasına devam edildi.

HDP İzmir İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Onur Gencer'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci celsesinde, hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın ailesi, tutuklu sanık Onur Gencer, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in de aralarında bulunduğu avukatlar salonda hazır bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da salonda izleyiciler arasında yer aldı.

Duruşmada sanık Onur Gencer, savunma yaptı.

Annesinin 1998'de HDP'lilerce tehdit edildiğini, Aynularab (Kobani) bahanesiyle yaşanan olaylarda önünün HDP'lilerce kesildiğini, sağlık görevlisi olarak bulunduğu Suriye'de bir yarbay ile YPG'lilerin saldırı girişimine maruz kaldıklarını iddia ederek, HDP'ye yönelik saldırıyı uzun süredir planladığını söyledi.

Mahkeme Başkanının banka hesap hareketlerindeki 85 bin lirayı sorması üzerine Gencer, "Kredi çekmiştim. Onun parası. Bunun tamamını harcadım. Bir yere bağlı değilim. Bireysel olarak içimi soğutmak için yaptığım bir eylem." ifadelerini kullandı.

Olay günü Gencer'i HDP binasına götüren taksi şoförü de duruşmada dinlendi. Taksi sürücüsü, "Elinde bir çanta vardı. Biraz hiperaktifti." ifadelerini kullandı. Gencer'in daha önce de taksisine bindiğini söyleyen taksici, "Müziğin sesini açtırıp dans ederdi. Hızlı kullanmamı isterdi." diye konuştu.

Müşteki ifadeleri

Deniz Poyraz'ın babası Abdulilah Poyraz sanığın katil olduğunu söyleyerek, "Hiçbir şekilde bir kadına el uzatmaya hakkı yoktur. Sanığın annesi veya kardeşi Deniz'in yerinde olsa acaba ne düşünürdü? Adalet istiyorum." dedi.

Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da kızının acısıyla yüreğinin yandığını belirterek, "Geceleri uyku uyuyamıyorum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Poyraz'ın kardeşleri de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

HDP İzmir İl Başkanı Kadir Baydur'un da dinlendiği duruşmada, müşteki avukatının taleplerinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmadan notlar

Duruşma öncesinde, mahkeme salonunun fiziki şartları sebebiyle İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve Poyraz'ın avukatları, mahkeme heyeti ile uzun bir ön görüşme yaptı.

Duruşma salonunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma yaklaşık 3 saat geç başladı.

Duruşma sırasında sanık ile Poyraz'ın ailesi ve milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Duruşmaya gerginlikler nedeniyle zaman zaman ara veridi.

Olay

İzmir'de bir iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Gencer'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapsi istenmişti.

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Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Onur Gencer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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