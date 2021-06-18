HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıya tepki - Son Dakika

Siirt'te HDP'liler partilerinin İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Parti binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan HDP Siirt İl Başkanı Yusuf Batur, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Saldırının demokratik siyasete ve HDP'nin temsil ettiği ortak yaşam iradesine sıkıldığını iddia eden Batur, mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

Parti binasına "Deniz Poyraz ölümsüzdür" pankartı asan partililer açıklamanın ardından dağıldı.

Açıklamaya HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve il yöneticileri de katıldı.