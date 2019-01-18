Hdp İzmir İl Örgütü'nde Açlık Grevi Yapanlara Operasyon: 16 Gözaltı
1 saat önce
HDP İzmir İl Örgütü'nde açlık grevi yapanlara operasyon: 16 gözaltı İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda şafak baskınıİZMİR - İzmir'de, PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda kitleleri ayakta tutma ve terör örgütü liderine sözde uygulanan tecriti protesto etmek için HDP İzmir İl Örgütü'nde...
HDP İzmir
İl Örgütü'nde açlık grevi yapanlara operasyon: 16 gözaltı
İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda şafak baskını
İZMİR - İzmir'de, PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda kitleleri ayakta tutma ve terör örgütü liderine sözde uygulanan tecriti protesto etmek için HDP İzmir İl Örgütü'nde açlık grevi yapanlara yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla PKK/KCK terör örgütüne yönelik yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Operasyon kapsamında savcılık tarafından, PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda kitleleri ayakta tutma ve terör örgütü liderine sözde uygulanan tecriti protesto etmek için HDP İzmir İl Örgütü'nde açlık grevi yapanlara yönelik operasyon yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütün sözde bayrağını simgeleyen çok sayıda eşarp, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan 1 kişinin Sivas
'ta terör PKK/KCK terör örgütü üyesi olmaktan 3 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu ifade edildi.
Operasyonla ilgili işlemlerin TEM Şubesi'nde devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:49 Kaynak: İHA
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