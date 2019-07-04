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HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü Açıklaması

22 dakika önce

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Asgari ücret ile geçinmek çok zordu, yaşadığımız şu günlerde enflasyon etkisiyle imkansız hale geldi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü Açıklaması, System.String[]
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Asgari ücret ile geçinmek çok zordu, yaşadığımız şu günlerde enflasyon etkisiyle imkansız hale geldi." dedi.
Pekgözegü, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, yılın enflasyon hedefinin altında kapatılacağını açıkladığını hatırlattı.
Pekgözegü, "Sayın Bakan siz nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de zam yağmuru var. Haberiniz var mı? Zam, sele döndü. Motorine, benzine, çaya, şekere, elektriğe, sigaraya, içkiye zam geldi. Araçlara yüzde 10'a varan zam gelmesi bekleniyor. Doğalgaz açıklanmadı ama yolda görünüyor." diye konuştu.
Ülkenin "tarihinin en büyük ekonomik kriziyle sarsıldığını" öne süren Pekgözegü, "Hazine ve Maliye Bakanı'nın gayri ciddi açıklamaları üzüntü vericidir." ifadesini kullandı.
İşsizliğin tarihi zirvesine çıkarak 4,6 milyona ulaştığını, iş aramayan işsizlerle birlikte işsiz sayısının 7 milyonun üstüne çıktığını, her 4 gençten birinin işsiz olduğunu dile getiren Pekgözegü, şöyle devam etti:
"Asgari ücret ile geçinmek çok zordu, yaşadığımız şu günlerde enflasyon etkisiyle imkansız hale geldi. Gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan aşırı yükseliş, halkın en geniş kesimlerinin sağlıklı gıdaya erişiminin önünde engel oluyor. TÜİK'in verileri giderek güvenilir olmaktan çıktı ancak vatandaş cebini biliyor ve cebi yanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantı yaptı biliyorsunuz. Hayat pahalılığı, onları da öyle vurdu ki densizlik gibi olmasın ama kendilerine yüzde 45 zam yaptılar. Memurlar ve emekliye ise damat enflasyonu oranında yüzde 5 zam yapıldı."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:40 Kaynak: AA
Politika
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