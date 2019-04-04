Hdp Kağızman İlçe Başkanı Özlü'ye Gözaltı
3 dakika önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen HDP Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü gözaltına alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen HDP Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca seçimler öncesi bir mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Yaşar Özlü hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonla Özlü'yü gözaltına aldı.
Özlü, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:18 Kaynak: AA
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