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"HDP kapatılsın" tartışmasında Fatih Erbakan safını belli etti: Doğru bulmuyoruz - Son Dakika

"HDP kapatılsın" tartışmasında Fatih Erbakan safını belli etti: Doğru bulmuyoruz

09.06.2021 09:23

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendisine yöneltilen "HDP'nin kapatılmasını destekliyor musunuz?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Geçtiğimiz yıllarda 4 partilerinin kapatıldığını belirten Erbakan, "Onların zihniyeti, ideolojisi bizimle örtüşmüyor ama çok açık ve net; HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Suçun şahsiliği esastır. Kapatılırsa en çok PKK'ya yarar" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye açtığı 2. kapatma davasına ilişkin Kübra Par'ın sorusunu yanıtlayan Fatih Erbakan, parti kapatmalara karşı çıktı.

"PARTİYİ MİLLET AÇMALI, MİLLET KAPATMALI"

Önceki yıllarda babası Necmettin Erbakan'ın da içinde olduğu 4 partinin kapatıldığını hatırlatan Fatih Erbakan, "Parti kapatmalardan çok çeken bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla parti kapatmaları desteklememiz mümkün değil. HDP'nin çekirdek kadrosunun ideolojisi bizimle örtüşmüyor ama HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Partileri millet açmalı, millet kapamalı. Suçun şahsiliği esastır. Şimdi siz HDP'yi kattığınızda suç işleyen 500 kişi değil partiye oy veren 6 milyon kişiyi cezalandırmış oluyorsunuz. Halbuki suçu işleyen kimse yasalar çerçevesinde ona gereken yapılmalı ama parti kapatılmamalı." dedi.

"HDP KAPATILIRSA EN ÇOK PKK'YA YARAR"

HDP'yi kapatmanın en çok terör örgütü PKK'ya yarayacağını söyleyen Erbakan, "HDP kapatılırsa PKK'ya diyecek ki 'Biz size yıllardır ne diyoruz bu iş siyasetle olmaz, gelin dağa çıkalım.' demeyecek mi? Bu işin sonu en çok PKK'ya yarayacak." ifadelerini kullandı.

HDP kapatılsın tartışmasında Fatih Erbakan safını belli etti: Doğru bulmuyoruz

Halkların Demokratik Partisi, Refah Partisi, Fatih, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'HDP kapatılsın' tartışmasında Fatih Erbakan safını belli etti: Doğru bulmuyoruz - Son Dakika


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