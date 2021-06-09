"HDP kapatılsın" tartışmasında Fatih Erbakan safını belli etti: Doğru bulmuyoruz - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye açtığı 2. kapatma davasına ilişkin Kübra Par'ın sorusunu yanıtlayan Fatih Erbakan, parti kapatmalara karşı çıktı.

"PARTİYİ MİLLET AÇMALI, MİLLET KAPATMALI"

Önceki yıllarda babası Necmettin Erbakan'ın da içinde olduğu 4 partinin kapatıldığını hatırlatan Fatih Erbakan, "Parti kapatmalardan çok çeken bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla parti kapatmaları desteklememiz mümkün değil. HDP'nin çekirdek kadrosunun ideolojisi bizimle örtüşmüyor ama HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Partileri millet açmalı, millet kapamalı. Suçun şahsiliği esastır. Şimdi siz HDP'yi kattığınızda suç işleyen 500 kişi değil partiye oy veren 6 milyon kişiyi cezalandırmış oluyorsunuz. Halbuki suçu işleyen kimse yasalar çerçevesinde ona gereken yapılmalı ama parti kapatılmamalı." dedi.

"HDP KAPATILIRSA EN ÇOK PKK'YA YARAR"

HDP'yi kapatmanın en çok terör örgütü PKK'ya yarayacağını söyleyen Erbakan, "HDP kapatılırsa PKK'ya diyecek ki 'Biz size yıllardır ne diyoruz bu iş siyasetle olmaz, gelin dağa çıkalım.' demeyecek mi? Bu işin sonu en çok PKK'ya yarayacak." ifadelerini kullandı.