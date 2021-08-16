HDP, kapatma davası savunmasında AYM'den ek süre istedi - Son Dakika

HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi'nden savunma için ek süre talep etti. HDP'nin talebinin kabul edilmesi halinde savunma süresi 60 günden 90 güne çıkarılacak.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianameyi 21 Haziran'da oy birliği ile kabul etmişti. İddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından 9 Temmuz'da savunma için HDP'ye iddianame gönderildi. 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde iletilen iddianame kapsamında HDP'ye savunma yapmak üzere 60 gün süre verildi. HDP ise 11 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi 'nden 30 gün daha ek süre istedi. Yüksek Mahkeme'nin HDP'nin talebine olumlu yanıt vermesi halinde savunma süresi 60 günden 90 güne çıkacak.Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin , esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Raportör, bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak ve esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.