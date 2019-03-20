Hdp Kemer Belediye Meclis Üyesi Adayı Gözaltına Alındı
2 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 2 belediye meclis üyesi adayından biri olan Bergizar Sazak gözaltına alındı.
Antalya
'nın Kemer
ilçesinde Halkların Demokratik Partisi
'nin (HDP
) 2 belediye meclis üyesi adayından biri olan Bergizar Sazak gözaltına alındı.
Dün sabah saatlerinde polis tarafından Kemer Merkez
Mahallesi'ndeki evinden alınan Sazak'ın, Ankara
'ya gönderildiği öğrenildi. Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu
'ndan 2,5 yıl önce emekli olarak Kemer'e yerleşen Sazak'ın sendikal hareket içinde aktif olduğu, Memur
Sendikalarından olan Büro Emekçileri Sendikası BES bünyesinde çalıştığı öğrenildi.
HDP Kemer İlçe Başkanı Dursun Satıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Belki sendikal çalışma döneminden bir suçlama vardır bilemiyorum, sonucu bekliyoruz" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:19 Kaynak: İHA
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