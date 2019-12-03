Son Dakika Haberleri: HDP Kocaeli eş İl başkanı gözaltına alındı
Son Dakika Güncel HDP Kocaeli eş İl başkanı gözaltına alındı - Son Dakika

HDP Kocaeli eş İl başkanı gözaltına alındı

6 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda HDP Kocaeli eş il başkanı ve ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 10'u kadın 22 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

HDP Kocaeli eş İl başkanı gözaltına alındı, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda HDP Kocaeli eş il başkanı ve ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 10'u kadın 22 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım tarihinde, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör propagandası yaptığı iddia edilen şahısların yakalanması için HDP ilçe teşkilatlarına operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde Gebze, Darıca ve Dilovası'nda yapılan operasyonlarda HDP İl Başkanı L.A. ile partinin Darıca, Çayırova, Gebze örgütlerinin ilçe başkanları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10'u kadın 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eski ve yeni parti üyelerinin de aralarında olduğu şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütün sözde flaması ve dokümanlar ele geçirildi. Terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildiler.

(Murat Kanber/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli Adliyesi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı
Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır Can Yaman'dan "Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın" diyen kadına cevap: Arka odaya geçelim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:01:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP Kocaeli eş İl başkanı gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]