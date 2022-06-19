Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "HDP Kocaeli İl Başkanlığı organizesinde bugün gerçekleştirilen kongrede konuşmacı olan ve salonda bulunan kişileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden S.Y. isimli şahıs 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HDP Kocaeli kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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