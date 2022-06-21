HDP Kocaeli İl Başkanlığınca 19 Haziran'da gerçekleştirilen kongrede konuşmacı olan ve salonda bulunan kişileri sözde "Kürdistan şehitleri" için saygı duruşuna davet eden S.Y. "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HDP Kocaeli kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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