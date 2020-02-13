HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması - Son Dakika
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HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması

6 saat önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerindeki hak ihlallerinin bitmediğini öne sürdü.

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması, System.String[]

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerindeki hak ihlallerinin bitmediğini öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büro Emekçileri Sendikası eski Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Çoban'ın OHAL sonrasında kamudan ihraç edildiğini belirterek, "İadesini bekliyordu çünkü neden ihraç edildiğini bilmiyordu. Aradan yıllar geçti iade edilmedi. Ahmet Çoban maddi ve manevi zorluklar yaşadı, kahrından kansere yakalandı ve nisan ayında vefat etti. Bu insan için geçtiğimiz günlerde OHAL Komisyonundan işe iade kararı çıktı. Bu kamu yetkilileri adına utanç verici bir haldir." dedi.

Cezaevlerindeki hak ihlallerinin bitmediğini savunan Gergerlioğlu, "Hamile kadınlar yasaya, hukuka aykırı bir şekilde cezaevlerinde tutuluyor. Şu anda bildiğimiz en az üç hamile kadın yasaya aykırı bir şekilde cezaevlerinde bulunuyor." diye konuştu.

Anne ve babası tutuklu çocukların yaşadığı zorlukları anlatan Gergerlioğlu, bu konunun ikinci yargı paketine eklenmesini ve en azından annenin tutuksuz yargılanmasını istedi.

Cezaevlerinde yaşanan bazı sorunları dile getiren Gergerlioğlu, tutuklu ve hükümlülerin ailelerinin bulunduğu yerlerdeki cezaevlerine nakledilmediğini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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