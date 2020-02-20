HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması

6 saat önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Osman Kavala, beraat ettikten sonra tekrar tutuklandı.

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması, System.String[]

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, " Osman Kavala, beraat ettikten sonra tekrar tutuklandı. Bunlar, herkesin gülsem mi ağlasam mı diyeceği gelişmeler." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın beraat ettiğini anımsattı.

Mahkemenin kararının önemli bir gelişme olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Sevindik ama sevincimiz kursağımızda kaldı. Çünkü Türkiye'de yargı bağımsız değil. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın birtakım güçler tarafından kurtarılmaya çalışıldığını iddia etti." diye konuştu.

Gergerlioğlu, Erdoğan'ın söylemlerinin "yargıya nasıl müdahale edildiğinin göstergesi olduğunu" öne sürerek "Osman Kavala beraat ettikten sonra akşam şok bir haber gördük. Kavala hakkında tekrar bir gözaltı kararı vardı ve cezaevinden çıkması istenmiyordu. Gözaltı kararı sonrası dün tutuklandı. Bunlar gerçekten herkesin gülsem mi ağlasam mı diyeceği gelişmeler. Çok açık bir şekilde bir kişinin beraatine karşı siyasi iktidar bir hamle yapıyor. Selahattin Demirtaş'ta olduğu gibi karşı bir hamle yapıyor ve güya 15 Temmuz darbecisi ilan ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gergerlioğlu, Kavala'nın tutuklamaya sevk gerekçesinin de "hukuk ve yargı adına utanç verici" olduğunu ileri sürdü.

Cezaevlerinde sorunların devam ettiğini savunan Gergerlioğlu, yaşanan bazı sorunları anlattı.

Gergerlioğlu, Kocaeli'nde parti yöneticilerinin gözaltına alındığını, legal parti çalışmalarının suç gibi gösterilmeye ve HDP Olağan Kongresi öncesinde partilerine yönelik tutuklamaların arttırılmaya çalışıldığını savundu.

Halkların Demokratik Partisi, Osman Kavala, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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