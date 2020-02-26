HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması

6 saat önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Güvenlik soruşturması yasa teklifinin tekrar torba yasayla getirilecek olması bizim için üzücü bir haberdir.

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması, System.String[]

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Güvenlik soruşturması yasa teklifinin tekrar torba yasayla getirilecek olması bizim için üzücü bir haberdir." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu dile getirerek, "Depremle beraber yaşamayı öğreneceğiz. Depreme karşı çok somut önlemler almalıyız. Toplanma alanlarını oluşturalım. İstanbul depremi için çok çok daha fazla hazırlıklı olmamız lazım." diye konuştu.


HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nin tamamlandığını dile getiren Gergerlioğlu, etnik ve dini ayrımcılık meselelerinde çok sözlü partinin yeni kongrenin ardından da Türkiye'de söyleyeceği çok sözünün olacağını ifade etti.

Güvenlik soruşturmaları konusunun önemli olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Güvenlik soruşturması yasa teklifinin tekrar torba yasayla getirilecek olması bizim için üzücü bir haberdir. Çünkü bu ülkede hala çok belirgin bir şekilde insanlar mağdur ediliyor. Güvenlik soruşturmalarıyla önceden belirlenen kişiler işe girebilmekte. Mülakatlar göstermelik hadise olarak kalıyor. Önceden belirlenen listelerdekiler işe girebilmektedir. Çok üzücü bir şekilde bu gayri hukuki siyasi kayırmacılık uygulamaları devam ettirilmek isteniyor. Tarihin en büyük fişlemesi, yasallaştırılmaya çalışılmaktadır. Biz buna karşı tüm gayretimizle karşı duracağız. Bu kabul edilebilecek bir hadise değil." şeklinde konuştu.

Gergerlioğlu, TBMM'de kurulan ilgili komisyonla son olarak Kırıkkale ve Keskin'deki cezaevlerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve eksiklikler tespit edildiğini söyledi. Yemeklerin kalitesiz, koğuşların kalabalık olması, rutubetli duvarlar gibi olumsuzluklar bulunduğunu savunan Gergerlioğlu, raporun komisyon tarafından açıklanacağını kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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