HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Yunanistan topraklarında ölen göçmenler var. Yunanistan topraklarından ateş açılarak Türkiye topraklarında ölen göçmenler var. Burada büyük bir facia yaşanıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleriyle Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılarına ilişkin sınır bölgesine giderek incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Sığınmacıların, "bir şantaj olarak sınıra gönderildiğini" öne süren Gergerlioğlu, "Karşımızda, başka bir ülkenin topraklarında o ülkenin yönetimine karşı çarpışan bir iktidar var. Bütün bu Suriye felaketinin sonucunda ülkemize göç eden insanlar var. Kaç yıldır sürdürülen yanlışa yeni bir yanlış eklenerek Batı'ya bir koz olarak AB ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde şu ana kadar yurt dışına çıkışlarına izin verilmeyen göçmenler zorla, teşvikle, tehditle yurt dışına doğru gönderilmeye başlandı." diye konuştu.

Sığınmacıların botlarının batırılmaya çalışıldığını, ateş açıldığını dile getiren Gergerlioğlu, "Yunanistan topraklarında ölen göçmenler var. Yunanistan topraklarından ateş açılarak Türkiye topraklarında ölen göçmenler var. Burada büyük bir facia yaşanıyor. Dün bunu bütün boyutlarıyla gördük. Vicdanımız sızladı. İnsanlar adeta bir mahlukat gibi görülüyor. İnsan olarak görülmüyor." dedi.

Gergerlioğlu, Yunanistan tarafından sığınmacıların üzerine atılan bir gaz bombasının kapsülünü göstererek "Göçmenlerin üzerine Yunanistan tarafından bunların atıldığını gördük. Böylesi bir kapsül insana değdiği zaman ölüme yol açabilir. Gözlerimizin önünde bu bombaların atılması sonucu ölenler, yaralananlar oldu." dedi.

Yetkililerin yaptığı açıklamalarda Yunanistan tarafının suçlandığını anlatan Gergerlioğlu, "Bir de kendilerine bakmaları lazımdı. Mülteci hukukunda geri göndermeme ilkesi var. Yunanistan ağır hak ihlalleri yapıyor. İnsan öldürüyor, ateş açıyor, insanların üstüne gaz bombaları atıyor ve ölümlere yol açıyor ama bir de bu insanları güvenli olmayan bir yere göndermek, teşvik etmek ve hiçbir önlem almadan bunu yapmak da ayrı bir suç." görüşünü savundu.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun bir haberle ilgili başlatılan soruşturmada tutuklandığını anımsatan Gergerlioğlu, "Bir insanın toprağa verildiği haberini yapmanız bile sizin tutuklanma nedeniniz oluyor. Böyle bir ülkede gazetecilik olabilir mi? Böyle bir ülkede medya özgürlüğü, demokrasi olabilir mi? Utanç verici kararlardır." diye konuştu.