HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Açıklaması - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bir insanda virüs tespit edilmişse, o kişi hastadır. Siyasetiniz uğruna bilimi, sağlığı ayaklar altına aldınız." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın semptomsuz vakaların da hasta olarak kabul edilmesiyle dün 28 bin 351 kişinin Kovid-19'a yakalandığını açıkladığını söyledi.

Bunun şoke edici bir açıklama olduğunu, marttan bu yana kamuoyuna gerçeklerin söylenmediğini savunan Gergerlioğlu, "Sağlık Bakanı, bu açıklamalarından sonra aylardır bizim dediğimize geldi. Bilim dışı iddiada bulunuyorlardı: 'Semptom göstermeyenlere biz hasta demeyelim.' Ben bir doktorum. İlla sizin istediğiniz semptomları gösterecek diye bir şey yok. Bir insanda virüs tespit edilmişse o kişi hastadır. Siyasetiniz uğruna bilimi, sağlığı ayaklar altına aldınız. Gelinen noktada sağlık çalışanlarını çaresiz bıraktınız. Sağlık çalışanları böylesine gerçek dışı beyanlar yüzünden korumasız bırakıldı. Bu milletten özür dilemeleri, istifa etmeleri, almadıkları tedbirler için yargılanmaları gerekiyor." diye konuştu.

Dünyadaki Kovid-19 vaka sayılarına dikkati çeken Gergerlioğlu, Türkiye'nin bu listede beşinci sırada olduğunu kaydetti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ciddi önlemlerin alınması gerektiğini belirten Gergerlioğu, yaşam hakkının her şeyden önce geldiğini söyledi.

Bu zamana kadar açıklanan yargı paketlerinin yetersiz olduğunu da iddia eden Gergerlioğlu, "Olması gereken, Kovid-19 ortamında bir genel affın gündeme gelmesidir. Cezaevlerinde yatanlar genel af beklemektedir." ifadesine yer verdi.